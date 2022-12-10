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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» запланировал на январь трансфер полузащитника «Шеффилд Юнайтед»

10 Декабря 2022 • 13:48 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Хаддерсфилд Таун
Через 2 ч. 39 мин.

«Ливерпуль» в январское трансферное окно может усилиться полузащитником «Шеффилд Юнайтед» Сандером Берге. По информации от Liverpool Echo, мерсисайдский клуб действительно заинтересован в норвежце и рассматривает вариант с его приобретением зимой.

Напомним, 24-летний Берге успел отыграть в Английской премьер-лиге два сезона в составе «Шеффилд Юнайтед», но в конце кампании 2020/21 его команда вылетела в Чемпионшип. Этим летом ходили слухи об интересе к хавбеку со стороны лондонского «Челси».

На счету Берге в этом сезоне три гола и три результативные передачи во втором дивизионе Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Сандер Берге
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД ХАДДЕРСФИЛД ТАУН
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