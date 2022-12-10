Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Луис Диас не поможет «Ливерпулю» вплоть до марта

10 Декабря 2022 • 11:52 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас выбыл из строя на долгий срок. По информации от журналиста Пипе Сьерры, колумбиец не поможет своей команде до марта, так как сегодня ему предстоит пройти операцию на колене.

Ранее Диас покинул расположение команды Юргена Клоппа в Абу-Даби, где «Ливерпуль» проводил мини-предсезонку. Результаты обследования показали,что футболисту нужна операция на колене.

Напомним, Диас выступает за «Ливерпуль» с января этого года. С тех пор колумбиец выиграл с командой Кубок лиги и Кубок Англии, а также отметился 10 голами и 8 результативными передачами во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Декабря
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 150 миллионов евро за Беллингема
11:52 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас не поможет «Ливерпулю» вплоть до марта
11:47 · Англия. Премьер-лига
Джеймс возобновил тренировки с «Челси»
11:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш не интересен «Милану»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, то работал бы в Англии»
04:06 · Англия. Премьер-лига
Митрович отправился поболеть за баскетбольный «Партизан», но команда проиграла «Црвене Звезде»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду не оставил клубу выбора – он должен был уйти» 1
09 Декабря
23:22 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» предложил защитника клубу Моуринью
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может заменить Жезуса нападающим «Барселоны» 1
22:47 · Англия. Премьер-лига
Фирмино готов продлить контракт с «Ливерпулем» из-за Клоппа
20:40 · Англия. Премьер-лига
Агент — о будущем Лунёва: Рассматриваем Шотландию и Англию
20:17 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» повесил серьёзный ценник на Мэддисона
19:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить звезду Серии А на замену Жезусу
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по будущему Далота
18:31 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может переехать в Бундеслигу или АПЛ
Все новости
Рекомендуем