Луис Диас не поможет «Ливерпулю» вплоть до марта

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас выбыл из строя на долгий срок. По информации от журналиста Пипе Сьерры, колумбиец не поможет своей команде до марта, так как сегодня ему предстоит пройти операцию на колене.

Ранее Диас покинул расположение команды Юргена Клоппа в Абу-Даби, где «Ливерпуль» проводил мини-предсезонку. Результаты обследования показали,что футболисту нужна операция на колене.

Напомним, Диас выступает за «Ливерпуль» с января этого года. С тех пор колумбиец выиграл с командой Кубок лиги и Кубок Англии, а также отметился 10 голами и 8 результативными передачами во всех турнирах.