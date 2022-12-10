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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс возобновил тренировки с «Челси»

10 Декабря 2022 • 11:47 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» приступил к полноценным тренировкам с командой. Официальный сайт «пенсионеров» сообщает, что англичанин полностью восстановился после травмы колена.

Напомним, после повреждения в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов, Джеймс вылетел на несколько недель, из-за чего пропустил чемпионат мира в Катаре. Игрок мог согласиться на операцию и пропустить более длительный срок, но в итоге отказался от этого варианта.

На счету Джеймса в нынешнем сезоне гол и результативный пас в чемпионате Англии. Недавно защитник подписал с «Челси» новый долгосрочный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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