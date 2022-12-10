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Митрович отправился поболеть за баскетбольный «Партизан», но команда проиграла «Црвене Звезде»

10 Декабря 2022 • 04:06 Комментировать

После досрочного вылета с чемпионата мира у сербского нападающего Александера Митровича появилось свободное время, и он решил посвятить его просмотру прошедшего в Белграде престижного баскетбольного матча - его родной «Партизан» впервые сыграл в рамках Евролиги с принципиальным соперником «Црвеной Звездой».

Операторы заметили Митровича на трибуне, доложили об этом руководству «Партизана», и то решило уважить лучшего бомбардира в истории сербской сборной, включив песню о Митровиче на английском языке, придуманную фанатами «Фулхэма».

Как оказалось, ее слова уже успели выучить и «Гробари» - поклонники «Партизана». Их пение тронуло Митровича за душу - было видно, что нападающий заметно взволнован и с трудом сдерживает чувства.

А вот баскетболисты, увы, подвели - «Партизан» проиграл со счетом 73:76. 

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Александар Митрович
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