​«Манчестер Юнайтед» предложил защитника клубу Моуринью

«Манчестер Юнайтед» стремится попрощаться с защитником Аароном Уан-Биссакой. Английский гранд предпочитает продать 25-летнего футболиста, но готов рассмотреть и вариант с арендой.

Как стало известно Calciomercato, «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Уан-Биссаки «Роме». Итальянский клуб может арендовать футболиста.

Отметим, что главным тренером «Ромы» является Жозе Моуринью, который ранее работал в «Манчестер Юнайтед». Впрочем, португалец с Уан-Биссакой не пересекался.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Аарона Уан-Биссаку в 18 миллионов евро.