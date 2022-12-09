​«Лестер» повесил серьёзный ценник на Мэддисона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон регулярно становится героем трансферных слухов. Как сообщает Football Insider, потенциальным покупателям 26-летнего футболиста нужно быть готовым к расставанию с серьёзной суммой денег. По данным источника, «лисы» повесили на Мэддисона ценник в 70 миллионов евро.

За «Лестер» Джеймс Мэддисон выступает с лета 2018 года после трансфера из «Норвича». С тех пор полузащитник провёл команду 185 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 36 результативных передач на партнёров.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Джеймс Мэддисона в 55 миллионов евро.