«Манчестер Юнайтед» принял решение по будущему Далота

В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с фланговым защитником Диогу Далотом. Об этом отпрапортовал посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

«Красные дьяволы» довольны игрой португальца в нынешнем сезоне и готовы предложить ему новое соглашение. Стороны сядут за стол переговоров после завершения чемпионата мира – 2022.

В настоящий момент Диогу выступает за сборную Португалии на мундиале в Катаре. Он принял участие в двух встречах и отметился голевой передачей.

В сезоне-2022/2023 защитник сыграл за «МЮ» 20 поединков, забил один гол и сделал пять ассистов.