Маккенни может переехать в Бундеслигу или АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. По сведениям Calciomercato, туринский клуб готов отпустить своего хавбека за 30 миллионов евро.

Источник сообщает, что в услугах футболиста заинтересованы «Боруссия» Дортмунд, «Астон Вилла», «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». По информации издания, это еще не все клубы Английской премьер-лиги, которые хотят видеть хавбека в своем составе.

В нынешнем сезоне 24-летний американец принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.