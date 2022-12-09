​Луис Диас снова оказался в лазарете «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас не играл с 9 октября из-за проблем с коленом. Недавно колумбиец возобновил тренировки, но теперь он снова угодил в лазарет.

Как сообщает портал Goal.com, 25-летний Луис Диас почувствовал дискомфорт во время тренировки на этой неделе. По данным источника, колумбиец теперь покинет расположение «Ливерпуля» в Дубае и вернётся в Великобританию.

«Мы посмотрим, что с Диасом. Он что-то почувствовал, и нам нужно провести дополнительную оценку», - сказал пресс-службе «Ливерпуля» главный тренер команды Юрген Клопп.

В сезоне 2022/2023 Луис Диас забил 4 гола и отдал 3 голевых паса в 12 матчах.