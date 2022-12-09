В «Ливерпуле» выбрали лучшего игрока месяца

Уругвайский центрфорвард Дарвин Нуньес признан лучшим футболистом «Ливерпуля» по итогам ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского топ-клуба.

В прошлом месяце южноамериканский нападающий принял участие в четырех поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. В голосовании Дарвин обогнал голкипера Алиссона Бекера и форварда Мохамеда Салаха.

23-летний Нуньес пополнил ряды английского коллектива летом 2022 года. За его трансфер «Ливерпуль» заплатил лиссабонской «Бенфике» 80 миллионов евро. Контракт уругвайца с «красными» рассчитан до окончания сезона-2027/2028.