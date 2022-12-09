«Челси» - фаворит в гонке за Дюмфрисом

Дензел Дюмфрис отлично показывает себя на чемпионате мира в Катаре. Так, в последнем матче против США вингбек забил гол и отдал два голевых паса, и Нидерланды победили со счётом 3:1 в 1/8 финала.

На трансферном рынке разгорается серьёзная борьба за подписание Дюмфриса. Согласно данным SportWitness, лидером в гонке за 26-летним футболистом является английский «Челси».

Отмечается, что «Интер» будет готов продать Дензела Дюмфриса либо летом, либо уже зимой. Миланскому клубу нужны деньги.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дензела Дюмфриса в 28 миллионов евро.