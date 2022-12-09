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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» нацелился на талантливого испанца

09 Декабря 2022 • 15:58 Комментировать

«Манчестер Сити» изучает трансферный рынок, выискивая игроков, которые могут усилить состав команды в обозримом будущем. По данным Calciomercatoweb, на радаре действующих чемпионов Англии оказался полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна. Этого игрока также связывают с «Челси» и «Ливерпулем».

21-летний Алекс Баэна обратил на себя внимание в нынешнем сезоне. Он забил 9 голов и отдал 4 результативных паса в 21 матче во всех соревнованиях.

Алекс Баэна оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 15 миллионов евро. Весной текущего года Баэна дебютировал за молодёжную сборную Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Сити трансферы футбола - лето 2023 Алекс Баэна
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