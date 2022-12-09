«Ньюкасл» заинтересован в трансфере Фелиша, но сам игрок хочет в другой клуб АПЛ

Английский «Ньюкасл» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. Впрочем, сам игрок хотел бы перейти в другую команду из Премьер-лиги, даже несмотря на то, что «сороки» сейчас занимают третье место в чемпионате.

Если верить журналисту Жаку Тальбо, Фелиш предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед», у которого освободилась позиция центрального нападающего после того, как соотечественник Жоау Криштиану Роналду разорвал свой контракт с командой.

Ранее сообщалось, что в услугах Фелиша также заинтересованы два клуба из Лондона – «Челси» и «Арсенал». Мадридский «Атлетико» будет требовать за игрока около 120-140 миллионов евро.