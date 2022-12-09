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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» интересен дорогостоящий игрок «Манчестер Сити» слухи

09 Декабря 2022 • 15:51 Комментировать

В прошлом году «Манчестер Сити» подписал Джека Грилиша, потратив более 115 миллионов евро. Атакующий полузащитник не оправдывает ожиданий, и «горожане» могут расстаться с ним ради подписания Джуда Беллингема.

По данным Todofichajes, Джек Грилиш находится в сфере интересов сразу нескольких грандов Премьер-лиги. В этом списке находятся «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». При этом маловероятно, что «горожане» позволят Грилишу перебраться в другой английский клуб.

Всего за «Манчестер Сити» Джек Грилиш провёл 55 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров.   

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Джек Грилиш трансферы футбола - лето 2023
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