После провала на чемпионате мира – 2022 Луис Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании – его контракт не был продлён. На страницах издания AS вышел материал о будущем 52-летнего специалиста. В нём сообщается, что Энрике может стать главным тренером «Атлетико». В мадридском клубе рассматривают вариант с назначением теперь уже экс-рулевого сборной Испании на случай ухода Диего Симеоне.

Отмечается, что Луис Энрике также может трудоустроиться в Англии. Испанец может стать целью «Манчестер Юнайтед», если Эрик тен Хаг не сможет улучшить результаты команды во второй части сезона 2022/2023.