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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Луис Энрике может возглавить топ-клуб в Испании слухи

09 Декабря 2022 • 15:19 Комментировать

После провала на чемпионате мира – 2022 Луис Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании – его контракт не был продлён. На страницах издания AS вышел материал о будущем 52-летнего специалиста. В нём сообщается, что Энрике может стать главным тренером «Атлетико». В мадридском клубе рассматривают вариант с назначением теперь уже экс-рулевого сборной Испании на случай ухода Диего Симеоне.

Отмечается, что Луис Энрике также может трудоустроиться в Англии. Испанец может стать целью «Манчестер Юнайтед», если Эрик тен Хаг не сможет улучшить результаты команды во второй части сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Луис Энрике
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