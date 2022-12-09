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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер сравнил Кейна с Бензема

09 Декабря 2022 • 14:15 Комментировать

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сравнил английского нападающего Гарри Кейна с французом Каримом Бензема.

«Гарри немного похож на Карима. Он со схожей скоростью анализирует свои действия. Кейн постоянно создает пространство. Иногда он может действовать на позиции плеймейкера, на которой все равно остается очень опасным. Он очень быстро наносит удар. При этом Гарри практически всегда попадает в цель, он не запускает мяч на трибуны», - передает слова французского тренера Get French Football News.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кейн провел 15 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Карим Бензема Гарри Кейн
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