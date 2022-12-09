Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На радаре у «Барселоны» находятся 7 футболистов, которые летом могут стать свободными агентами

09 Декабря 2022 • 13:04 Комментировать

Каталонская «Барселона» составила список из 7 футболистов, которых следующим летом может пригласить в статусе свободных агентов. Согласно информации от Mundo Deportivo, на радаре у клуба находятся Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити», Н`Голо Канте из лондонского «Челси», Милан Шкриньяр из «Интера», Иньиго Мартинес из «Атлетик» Бильбао, Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии», Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» и Марко Асенсио из мадридского «Реала».

У всех вышеперечисленных игроков летом 2023 года заканчиваются контракты. Многие из них вряд ли продлят своё сотрудничество с нынешними клубами. В силу ограниченного бюджета, «Барселона» хочет выжать максимум из своих возможностей и бесплатно усилиться игроками мирового уровня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Челси Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Боруссия Дортмунд Илкай Гюндоган Иньиго Мартинес Марко Асенсио Н'Голо Канте Маркус Рэшфорд Милан Шкриньяр Юссуфа Мукоко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Декабря
13:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уайт покинул расположение сборной Англии из-за ссоры с ассистентом Саутгейта
13:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филлипс: «Мы очень счастливы, что Стерлинг вернулся в расположение сборной»
13:04 · Англия. Премьер-лига
На радаре у «Барселоны» находятся 7 футболистов, которые летом могут стать свободными агентами
12:43 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Очень счастлив видеть Холанна в «Манчестер Сити»
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заинтересован в трансфере вингера сборной Сенегала
12:27 · Англия. Премьер-лига
Бастони: «Тоттенхэм» летом выходил со мной на контакт, но я доволен своим выбором»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не интересовался услугами Сане
11:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
На де Врея претендуют три клуба, два из них – команды со второй половины турнирной таблицы АПЛ
11:49 · Англия. Премьер-лига
Упамекано сравнил Мбаппе и Холанна как соперников
11:31 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит новый контракт для Гарначо, на которого нацелился «Реал»
10:28 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии: «Это будет очень тяжело»
03:24 · Англия. Премьер-лига
Имя Холанна стало кошмаром не только для английских защитников, но также и для комментаторов
00:30 · Англия. Премьер-лига
Холанн недоволен вторым местом «Манчестер Сити» в АПЛ
08 Декабря
23:58 · Англия. Премьер-лига
Артета заявил, что не знает сроков восстановления Жезуса после травмы
23:02 · Англия. Премьер-лига
Моура может сменить Лондон на Севилью
Все новости
Рекомендуем