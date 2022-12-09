На радаре у «Барселоны» находятся 7 футболистов, которые летом могут стать свободными агентами

Каталонская «Барселона» составила список из 7 футболистов, которых следующим летом может пригласить в статусе свободных агентов. Согласно информации от Mundo Deportivo, на радаре у клуба находятся Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити», Н`Голо Канте из лондонского «Челси», Милан Шкриньяр из «Интера», Иньиго Мартинес из «Атлетик» Бильбао, Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии», Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» и Марко Асенсио из мадридского «Реала».

У всех вышеперечисленных игроков летом 2023 года заканчиваются контракты. Многие из них вряд ли продлят своё сотрудничество с нынешними клубами. В силу ограниченного бюджета, «Барселона» хочет выжать максимум из своих возможностей и бесплатно усилиться игроками мирового уровня.