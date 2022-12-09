Марез: «Очень счастлив видеть Холанна в «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез сделал комплименты своему одноклубнику Эрлингу Холанну, который удачно стартовал в составе «горожан» после своего летнего перехода из дортмундской «Боруссии». Норвежец сейчас является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов, хотя сыграл не все матчи из-за различный повреждений.

«Холанн – отличный нападающий. Он здесь, чтобы забивать голы. Эрлинг очень умно двигается, а его присутствие в чужой штрафной имеет огромное влияние. Я очень счастлив видеть такого игрока в «Манчестер Сити», – цитирует Мареза The National Sport.

Марез в этом сезоне отметился всего одним голом в Английской премьер-лиге.