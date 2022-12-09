«Эвертон» заинтересован в трансфере вингера сборной Сенегала

«Эвертон» рассматривает вариант с приобретением вингера «Уотфорда» и сборной Сенегала Исмаила Сарра. По информации от журналиста Игнасио Хенуарди, в стане «ирисок» высоко оценивают уровень футболиста, но в трансфере заинтересованы ещё два клуба из Английской премьер-лиги.

Речь идёт о «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле», которые также мониторят ситуацию. Если Сарру будет разрешено покинуть «Уотфорд» в январское трансферное окно, эти клубы могут составить серьёзную конкуренцию «Эвертону».

Напомним, что на этом чемпионате мира Сарр отметился одним голом за сборную Сенегала. На счету футболиста уже 50 матчей в высшем дивизионе чемпионата Англии в составе «Уотфорда».