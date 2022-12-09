Бастони: «Тоттенхэм» летом выходил со мной на контакт, но я доволен своим выбором»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони признался, что этим летом мог оказаться в лондонском «Тоттенхэме». Напомним, «нерадзурри» были готовы выслушать предложение «шпор», но сам футболист наотрез отказался покидать «Джузеппе Меацца».

«Тоттенхэм» летом выходил со мной на контакт, это правда. Так или иначе, я доволен своим выбором. Я счастлив здесь в «Интере». Надеюсь, Милан Шкриньяр тоже останется в клубе и продлит свой контракт», – цитирует итальянца инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

В «Тоттенхэме» сейчас работает бывший тренер «Интера» Антонио Конте, который в своё время интегрировал Бастони в основной состав «нерадзурри».