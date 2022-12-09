«Арсенал» не интересовался услугами Сане

Лондонский «Арсенал» не проявлял интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Лерою Сане. По информации от журналиста Кристиана Фалька, слухи о том, что «канониры» хотят приобрести немца – не соответствуют действительности.

При этом источник сообщает, что «Бавария» в ближайшее время намерена обсудить с Сане его будущее в клубе. Действующий контракт вингера с командой рассчитан до 2025 года. Мюнхенцы не планируют продлевать договор до начала следующего сезона, так как в команде пока сомневаются насчёт целесообразности такого решения.

Напомним, Сане уже выступал в Англии за «Манчестер Сити», в составе которого дважды становился чемпионом страны под руководством Хосепа Гвардиолы.