Упамекано сравнил Мбаппе и Холанна как соперников

Центральный защитник «Баварии» и сборной Франции Дайо Упамекано сравнил двух лучших молодых нападающих современности Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

«Мы говорим о разных нападающих. Мбаппе больше идёт в дриблинг, тогда как Холанн является форвардом, который проводит больше времени в чужой штрафной. Я не люблю сравнивать игроков, но могу сказать, что оба являются футболистами мирового класса. Защитникам очень тяжело против них играть», – заявил Упамекано на пресс-конференции сборной Франции.

Напомним, Холанн сейчас является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги с 19 голами. Мбаппе лидирует в голеадорской гонке чемпионата мира с 5 мячами.