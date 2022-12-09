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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» готовит новый контракт для Гарначо, на которого нацелился «Реал»

09 Декабря 2022 • 11:31 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» оперативно отреагировал на слухи об интересе мадридского «Реала» к полузащитнику Алехандро Гарначо. По информации от Relevo, «красные дьяволы» готовят для аргентинского футболиста новый контракт.

Если верить источнику, манкунианцы хотят, чтобы 18-летний талант подписал с клубом новое соглашение до 2027 года. Напомним, нынешний договор Алехандро с «Манчестер Юнайтед» истекает этим летом. Учитывая этот факт, мадридский «Реал» хочет воспользоваться ситуацией и подписать аргентинца свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Гарначо один гол в Английской премьер-лиге, который был забит в ворота лондонского «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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