Поттер – о матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии: «Это будет очень тяжело»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на итоги жеребьёвки третьего раунда Кубка Англии. Напомним, «синим» предстоит сыграть на выезде с «Манчестер Сити», который в данный момент располагается на втором месте в чемпионате с отставанием в 5 очков от «Арсенала».

«Это будет очень тяжело, ведь мы отправимся на выезд к действующим чемпионам. Перед этим нам предстоит сыграть ещё много матчей, но когда придёт время, мы постараемся показать свой максимум. Это будет хороший тест для нас», – сказал Поттер в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, «пенсионеры» уже вылетели от «горожан» в этом розыгрыше Кубка лиги, проиграв на выезде со счётом 0:2. Голы в той встречи забивали Хулиан Альварес и Рияд Марез.