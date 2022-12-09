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Поттер – о матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии: «Это будет очень тяжело»

09 Декабря 2022 • 10:28 Комментировать

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на итоги жеребьёвки третьего раунда Кубка Англии. Напомним, «синим» предстоит сыграть на выезде с «Манчестер Сити», который в данный момент располагается на втором месте в чемпионате с отставанием в 5 очков от «Арсенала».

«Это будет очень тяжело, ведь мы отправимся на выезд к действующим чемпионам. Перед этим нам предстоит сыграть ещё много матчей, но когда придёт время, мы постараемся показать свой максимум. Это будет хороший тест для нас», – сказал Поттер в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, «пенсионеры» уже вылетели от «горожан» в этом розыгрыше Кубка лиги, проиграв на выезде со счётом 0:2. Голы в той встречи забивали Хулиан Альварес и Рияд Марез.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Грэм Поттер
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