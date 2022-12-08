​Магуайр: «Только у Месси и Роналду не было провалов в карьере»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой из-за ошибок на футбольном поле. Футболист считает, что он является далеко не единственным, у кого случаются спады.

«Последний год был трудным. Я не играл так же хорошо, как было в предыдущие пять лет. Но я думаю, что только у Лионеля Месси и Криштиану Роналду не было провалов в карьере», - высказался Магуайр, чьи слова приводит портал Goal.

В настоящий момент Гарри Магуайр находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира. Команда готовится к четвертьфинальной битве против Франции, которая пройдёт в субботу.