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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Магуайр: «Только у Месси и Роналду не было провалов в карьере»

08 Декабря 2022 • 20:24 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой из-за ошибок на футбольном поле. Футболист считает, что он является далеко не единственным, у кого случаются спады.

«Последний год был трудным. Я не играл так же хорошо, как было в предыдущие пять лет. Но я думаю, что только у Лионеля Месси и Криштиану Роналду не было провалов в карьере», - высказался Магуайр, чьи слова приводит портал Goal.

В настоящий момент Гарри Магуайр находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира. Команда готовится к четвертьфинальной битве против Франции, которая пройдёт в субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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