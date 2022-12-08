​Президент «ПСЖ» сообщил об интересе к форварду «Манчестер Юнайтед»

Нассер Аль-Хелаифи, занимающий должность президента «ПСЖ», подтвердил интерес клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

«Рэшфорд – потрясающий игрок, которого можно подписать бесплатно? Каждый клуб будет бороться за него. Мы со своей стороны этого не скрываем. Мы контактировали раньше, но это был не лучший момент для обеих сторон.

Можем ли мы попробовать подписать его летом? Почему бы и нет? Сейчас мы не будем общаться, пусть сосредоточится на чемпионате мира», - сказал Аль-Хелаифи в программе Football Daily.

Действующий контракт связывает Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2022/2023.