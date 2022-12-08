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​«Манчестер Юнайтед» работает над летним подписанием Зоммера

08 Декабря 2022 • 17:52 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить вратарскую позицию, ведь Давид де Хеа в последние годы не демонстрирует былой надёжности в рамке. Испанец может покинуть «Олд Траффорд» летом, если его контракт не будет продлён.

Между тем, «Манчестер Юнайтед» уже начал работу над подписанием вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера. Об этом рассказывает ESPN со ссылкой на свои источники.

Действующий контракт Янна Зоммера с мёнхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Таким образом, опытный вратарь, которому в декабре исполнится 34 года, может достаться «красным дьяволам» бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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