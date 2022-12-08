«Ньюкасл» готов купить вингера «Челси»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич близок к смене клубной прописки в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Express.

Главным претендентом на американского вингера считается «Ньюкасл», который в этом сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов. «Сороки» готовы оформить полноценный переход Пулишича в январе. Сам Кристиан не против сменить команду, поскольку на «Стэмфорд Бридж» не является стабильным игроком основного состава.

Transfermarkt оценивает стоимость американца в 38 миллионов евро. Его действующий контракт с «синими» рассчитан до середины 2024 года.