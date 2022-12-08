«Арсенал» нашёл нападающего, который заменит Жезуса

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в Английскую премьер-лигу. Согласно данным Calciomercato, интерес к экс-футболисту лондонского «Челси» проявляет другой столичный клуб – «Арсенал».

Руководство «канониров» рассматривает кандидатуру Абрахама в качестве замены Габриэля Жезуса, получившего повреждение колена на чемпионате мира. Из-за травмы бразилец пропустит минимум три месяца.

«Арсенал» рассчитывает арендовать Абрахама с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне чемпионата Италии 25-летний форвард провел 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.