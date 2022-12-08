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«Интер», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на игрока из Ла Лиги

08 Декабря 2022 • 16:53 Комментировать

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса может продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов. Как стало известно журналистам портала Goal.com, заинтересованность в услугах 20-летнего американского футболиста проявляют миланский «Интер», лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

Юнус пополнил ряды «летучих мышей» в августе 2020 года. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Текущая трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне американец принял участие в 16 поединках за «Валенсию», записав на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Валенсия Ливерпуль Арсенал Лондон Трансферы футбола - зима 2023 Юнус Муса
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