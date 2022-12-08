«Тоттенхэм» и «Боруссия» нацелились на японца с ценником 30 миллионов евро

Полузащитник сборной Японии Даити Камада, выступающий на клубном уровне за франкфуртский «Айнтрахт», может перебраться в другую команду. Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно данным источника, заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия». Летом с следующего года азиат станет свободным агентом, а потому может достаться новому клубу совершенно бесплатно. В данный момент его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Камада провел 13 матчей в чемпионате Германии, забил семь голов (два – с пенальти) и отметился тремя результативными передачами.