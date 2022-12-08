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«Тоттенхэм» и «Боруссия» нацелились на японца с ценником 30 миллионов евро

08 Декабря 2022 • 16:22 Комментировать

Полузащитник сборной Японии Даити Камада, выступающий на клубном уровне за франкфуртский «Айнтрахт», может перебраться в другую команду. Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно данным источника, заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия». Летом с следующего года азиат станет свободным агентом, а потому может достаться новому клубу совершенно бесплатно. В данный момент его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Камада провел 13 матчей в чемпионате Германии, забил семь голов (два – с пенальти) и отметился тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Трансферы футбола - зима 2023 Даити Камада
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