​«Ливерпуль» предложил Фирмино контракт с понижением зарплаты

«Ливерпуль» хочет сохранить в своих рядах форварда Роберто Фирмино, чей действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщает Football Insider, мерсисайдцы уже сделали предложение бразильцу. Оно предусматривает понижение базовой зарплаты, но при этом включает в себя хорошие бонусы.

Роберто Фирмино защищает цвета «Ливерпуля» с сезона 2015/2016. С тех пор бразилец провёл за «красных» 348 матчей, в которых забил 107 голов и отдал 78 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.