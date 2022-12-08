Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» предложил Фирмино контракт с понижением зарплаты

08 Декабря 2022 • 15:29 Комментировать

«Ливерпуль» хочет сохранить в своих рядах форварда Роберто Фирмино, чей действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщает Football Insider, мерсисайдцы уже сделали предложение бразильцу. Оно предусматривает понижение базовой зарплаты, но при этом включает в себя хорошие бонусы.

Роберто Фирмино защищает цвета «Ливерпуля» с сезона 2015/2016. С тех пор бразилец провёл за «красных» 348 матчей, в которых забил 107 голов и отдал 78 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
16:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на игрока из Ла Лиги
16:42 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет сохранить Кариуса, хотя он ни разу не сыграл слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Боруссия» нацелились на японца с ценником 30 миллионов евро
15:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Магуайр: «Мне 29, я живу словно в мечте, но пора уже начать выигрывать трофеи»
15:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Магуайр: «В «МЮ» меня судят более строго, чем в сборной»
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» предложил Фирмино контракт с понижением зарплаты
15:10 · Англия. Премьер-лига
Азар признался, что в детстве болел за «Арсенал»
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на одну из главных молодых звёзд «МЮ»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Холанн меня очень воодушевляет»
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет продать Фелиша в клуб из АПЛ
13:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
У «Ливерпуля» может появиться преимущество в борьбе за Беллингема за счёт Хендерсона и Трента
13:17 · Англия. Чемпионшип
«Два невероятных человека» – Компани попрощался с Азаром и Мартинесом после их ухода из сборной Бельгии
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер звёздного нападающего за 70 миллионов евро
12:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия объявила, что Стерлинг вернётся в расположение сборной к матчу с Францией официально
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен футболист сборной Дании
Все новости
Рекомендуем