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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» нацелился на одну из главных молодых звёзд «МЮ»

08 Декабря 2022 • 14:16 Комментировать

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением молодого таланта «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. По информации от Relevo, «королевский клуб» действительно заинтересован в трансфере аргентинца.

Напомним, Гарначо дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» ещё в прошлом сезоне под руководством Ральфа Рангника, но новый наставник манкунианцев Эрик тен Хаг заметно увеличил игровое время полузащитника. В последнем туре Английской премьер-лиги Алехандро принёс своей команде победу в выездном матче против «Фулхэма», забив гол на последних минутах.

Гарначо не попал в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, хотя в марте этого года получил свой первый вызов от главного тренера Лионеля Скалони.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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