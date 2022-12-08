«Реал» нацелился на одну из главных молодых звёзд «МЮ»

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением молодого таланта «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. По информации от Relevo, «королевский клуб» действительно заинтересован в трансфере аргентинца.

Напомним, Гарначо дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» ещё в прошлом сезоне под руководством Ральфа Рангника, но новый наставник манкунианцев Эрик тен Хаг заметно увеличил игровое время полузащитника. В последнем туре Английской премьер-лиги Алехандро принёс своей команде победу в выездном матче против «Фулхэма», забив гол на последних минутах.

Гарначо не попал в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, хотя в марте этого года получил свой первый вызов от главного тренера Лионеля Скалони.