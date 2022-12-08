Беллингем: «Холанн меня очень воодушевляет»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим одноклубником Эрлингом Холанном, который этим летом подписал контракт с «Манчестер Сити».

«Холанн меня очень воодушевляет. Он писал мне до и после первой игры на чемпионате мира. Сперва он пожелал удачи, а затем похвалил за гол против Ирана. Эрлинг – отличный парень. Мы с ним разговариваем время от времени, если быть честным».

В данный момент Холанн является лучшим бомбардиром чемпионата Англии и Лиги чемпионов. Беллингем может покинуть «Боруссию» следующим летом, «Манчестер Сити» – один из претендентов на футболиста.