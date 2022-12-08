«Челси» согласовал трансфер звёздного нападающего за 70 миллионов евро

Лидер атакующей линии «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку станет игроком лондонского «Челси». Об этом отрапортовал посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны согласовали долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до 2028 года. Контракт вступит в действие с лета следующего года. Сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 25-летний нападающий принял участие в 15 поединках, в которых отметился 12 забитыми мячами (два – с пенальти). Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до середины 2026 года.