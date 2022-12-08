«Тоттенхэму» интересен футболист сборной Дании

Лондонский «Тоттенхэм» положил глаз на хавбека бельгийского «Брюгге» и сборной Дании Андреаса Скова-Ольсена. По информации от The Sun, «шпоры» изучают возможность приобретения молодого полузащитника.

Зимой трансфер будет сложно провернуть, так как «Брюгге» продолжает участвовать в Лиге чемпионов, где в ⅛ финала сыграет с лиссабонской «Бенфикой». Бельгийский клуб вряд ли согласится отпустить одного из своих лидеров посреди сезона.

В нынешней кампании на счету Скова-Ольсена 6 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Бельгии. На чемпионате мира игрок не отметился ни одним голевым действием за сборную Дании.