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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп принял решение по будущему в «Ливерпуле»

08 Декабря 2022 • 12:23 Комментировать

Немецкий специалист Юрген Клопп предан «Ливерпулю». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, тренер не думает о смене команды и полностью сосредоточен на работе с мерсисайдцами.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Юрген может возглавить сборную Германии после провального выступления на чемпионате мира – 2022. Однако по итогу было принято решение оставить Ханса-Дитера Флика на этом посту.

55-летний Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между тренером и «красными» рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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