Поттер: «Чилуэлл пока не тренируется с командой»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, как проходит восстановление защитника Бена Чилуэлла, который получил травму в конце октября, из-за которой пропустил чемпионат мира.

«Бен провёл очень много индивидуальной работы. Сейчас он работает более приближённо к остальным парням, но до сих пор не принимает участие в коллективных тренировках», – заявил Поттер в интервью официальному сайту «Челси».

Чилуэлл в нынешнем сезоне отметился одним голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге. Этот сезон стал для Бена третьим футболке «синих». Ранее англичанин выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.