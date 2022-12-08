Молодой талант «Челси» Хатчинсон: «Стараюсь впечатлить Поттера в Абу-Даби»

Футболист лондонского «Челси» Омари Хатчинсон не стал скрывать своих намерений пробиться в основной состав команды. Напомним, перед паузой на чемпионат мира молодой талант попал в заявку «пенсионеров» на матчи с «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом», но так и не появился на поле.

«Я всегда стараюсь впечатлить тренера, когда выхожу на поле. Хочу забивать больше голов и отдавать больше ассистов, это моя цель. В Абу-Даби я переживаю отличный опыт. Ребята объединились и тяжело работают на тренировках», – цитирует Хатчинсона официальный сайт «Челси».

Омари стал футболистом «пенсионеров» лишь этим летом, подписав контракт на правах свободного агента после ухода из «Арсенала».