«Челси» начал переговоры по трансферу нападающего дортмундской «Боруссии»

Лондонский «Челси» уже начал работу по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. По информации от The Secret Scout, «пенсионеры» на днях провели переговоры с окружением футболиста, чтобы обсудить возможный переход следующим летом.

Контракт Мукоко с дортмундской «Боруссией» заканчивается в конце нынешнего сезона. Летом нападающий может стать свободным агентом, а в его услугах заинтересованы многие европейские топ-клубы, включая каталонскую «Барселону».

Напомним, Мукоко встретиться с потенциально будущим клубом в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов, где его дортмундская «Боруссия» сыграет с «Челси».