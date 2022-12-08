«Ливерпуль» готовит первое предложение по трансферу Амрабата

«Ливерпуль» продолжает работать над трансфером полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Согласно данным от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, мерсисайдский клуб готовит первое предложение для «фиалок».

Амрабат является приоритетным вариантом для «Ливерпуля» на усиление центра поля в зимнее трансферное окно. Клуб очень впечатлён выступлениями Софьяна в составе сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Амрабат провёл в Серии А 13 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее также сообщалось, что футболистом интересуются лондонский «Тоттенхэм» и миланский «Интер».