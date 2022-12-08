Руководство «Челси» продолжает доверять Поттеру

Наставник «Челси» Грэм Поттер ещё не потерял доверие руководства. По информации от журналиста Мэтта Лоу, в клубе не собираются принимать преждевременных решений касательно будущего англичанина, даже если результаты не станут лучше после перерыва на чемпионат мира.

Напомним, перед мундиалем «Челси» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах во всех турнирах. Команда потеряла место в топ-4 в Английской премьер-лиге.

Поттер не проигрывал в своих первых 9 матчах во главе клуба. Серия прервалась, когда «пенсионеры» отправились на выезд к бывшему клубу Грэма в лице «Брайтона». Ту игру «Челси» проиграл с разгромным счётом 1:4.