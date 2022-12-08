Фелиш определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш предпочитает перейти в один из клубов Английской премьер-лиги.

Как известно, форвард сборной Португалии может покинуть стан «матрасников» уже в январе. Сведения подтверждает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо: по его словам, «Атлетико» запросит за свою звезду порядка 120 млн евро, а сам Фелиш мечтает о переходе в один из английских топ-клубов. В подписании игрока заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». У последних, как считает инсайдер, тоже есть шансы, несмотря на впечатляющую конкуренцию со стороны более именитых клубов.