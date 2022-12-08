«ПСЖ» может подписать нападающего из АПЛ

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить Английскую премьер-лигу на французский чемпионат. Согласно данным журналистов 90min, заинтересованность в услугах 30-летнего ивуарийца проявляют «ПСЖ», «Марсель» и «Монако».

В свою очередь Заха отдаст предпочтение клубу, который точно выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Уилфрид достанется потенциальному работодателю бесплатно, поскольку его контракт с «орлами» истекает летом 2023 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии нападающий принял участие в 16 встречах, записав на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи.