Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» может подписать нападающего из АПЛ

08 Декабря 2022 • 00:20 Комментировать

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить Английскую премьер-лигу на французский чемпионат. Согласно данным журналистов 90min, заинтересованность в услугах 30-летнего ивуарийца проявляют «ПСЖ», «Марсель» и «Монако».

В свою очередь Заха отдаст предпочтение клубу, который точно выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Уилфрид достанется потенциальному работодателю бесплатно, поскольку его контракт с «орлами» истекает летом 2023 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии нападающий принял участие в 16 встречах, записав на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Марсель ПСЖ Кристал Пэлас Уилфрид Заха
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
00:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от подписания нынешней звезды сборной Бразилии четыре года назад
00:20 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» может подписать нападающего из АПЛ
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Барселона» составят конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за бразильского вундеркинда слухи
07 Декабря
22:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шоу: «Люди перегнули палку с критикой Магуайра»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гакпо рассказал, что думает о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Эмери не рассчитывает на Коутиньо в «Астон Вилле»
20:17 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» бросит все силы на подписание лидера «Лацио» слухи
20:08 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» хочет подписать Гакпо после травмы Жезуса
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Терри рассказал о хитрой лазейке Моуринью
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Клопп встречался с представителями Амрабата
17:05 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Луис Диас восстановился от травмы
16:15 · Англия. Премьер-лига
Гомес: «Уокер и Канселу очень помогли мне адаптироваться в «Манчестер Сити»
16:09 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд думает, что «Манчестер Сити» купит Беллингема, если не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дюмфриса и предложит «Интеру» обмен с доплатой слухи
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Джака высказался о сроках отсутствия Жезуса
Все новости
Рекомендуем