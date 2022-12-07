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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» бросит все силы на подписание лидера «Лацио» слухи

07 Декабря 2022 • 20:17 Комментировать

Лидирующий в чемпионате Англии «Арсенал» настроен усилиться в зимнее трансферное окно, чтобы всерьёз претендовать на титул во второй части сезона. Как сообщает Corriere della Sera, в январе «канониры» бросят все силы на подписание лидера «Лацио» - полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Отмечается, что «Лацио» может быть заинтересован в продаже Милинковича-Савича, поскольку его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024. Таким образом, дальше серб может потерять в цене.

27-летний Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с лета 2015 года. Портал transfermarkt оценивает серба в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Сергей Милинкович-Савич Трансферы футбола - зима 2023
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