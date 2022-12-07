Лидирующий в чемпионате Англии «Арсенал» настроен усилиться в зимнее трансферное окно, чтобы всерьёз претендовать на титул во второй части сезона. Как сообщает Corriere della Sera, в январе «канониры» бросят все силы на подписание лидера «Лацио» - полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Отмечается, что «Лацио» может быть заинтересован в продаже Милинковича-Савича, поскольку его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024. Таким образом, дальше серб может потерять в цене.

27-летний Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с лета 2015 года. Портал transfermarkt оценивает серба в 60 миллионов евро.