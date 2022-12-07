​«Арсенал» хочет подписать Гакпо после травмы Жезуса

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус накануне перенёс операцию после травмы колена, полученной в игре за сборную Бразилии на чемпионате мира. Жезус может пропустить три месяца, а то и больше, поэтому «канониры» в январе выйдут на трансферный рынок в поиске нападающего.

Как сообщает El Nacional, «Арсенал» хочет подписать действительно классного нападающего. Идеальным кандидатом в Лондоне считают Коди Гакпо. Речь о форварде ПСВ, который прекрасно показывает себя на чемпионате мира за сборную Нидерландов.

Впрочем, «Арсеналу» придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией – интерес к 23-летнему игроку проявляют многие топ-клубы, в частности «Манчестер Юнайтед».