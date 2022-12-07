​Терри рассказал о хитрой лазейке Моуринью

Известный в прошлом защитник «Челси» Джон Терри рассказал о том, какую хитрость в своё время использовал Жозе Моуринью для затягивания игрового времени.

«Если в чужой штрафной площади два защитника падали из-за травм, им не нужно было уходить с поля. В последние 10 или 15 минут, если мы вели 1:0, Моуринью говорил нам: «Бегите в штрафную и натыкайтесь друг на друга, падайте… Два защитника не могут уйти с поля».

Мы никогда не слышали о таком правиле. На одном из угловых мы с Кэхиллом упали, и судья сказал: «Вы, двое, выходите за поле». А я ответил: «Нет, так нельзя по правилам, спросите у бокового».

Моуринью знал такие небольшие лазейки. Лучшие тренеры всегда их видят», - высказался Терри в эфире beIN Sports.