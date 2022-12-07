​Клопп встречался с представителями Амрабата

Качественная игра за сборную Марокко на чемпионате мира – 2022 способствует повышению интереса к полузащитнику Софьяну Амрабату из «Фиорентины». Одним из клубов, которые хотят заполучить марокканца, является «Ливерпуль». По данным Foot Mercato, мерсисайдцы следят за Амрабатом уже достаточно давно – Юрген Клопп встречался с представителями игрока ещё до чемпионата мира. Стороны договорились о том, что «Ливерпуль» свяжется с агентом Амрабата после завершения мундиаля.

Софьяну Амрабату 26 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 10 миллионов евро.