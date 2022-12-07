Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал о своих отношениях с партнёрами по команде в лице Жоау Канселу и Кайла Уокера. Напомним, эти футболисты способны сыграть на левом фланге обороны – на этой же позиции выступает Гомес.

«Уокер и Канселу очень помогли мне адаптироваться в «Манчестер Сити», благодаря ним я очень быстро влился в коллектив. Оба этих игрока помогают мне с моего первого дня нахождения в клубе, давая советы про особенности игры на позиции фуллбека в системе команды», – цитирует Гомеса официальный сайт «Манчестер Сити».

В этом сезоне на счету Гомеса один ассист в чемпионате Англии.