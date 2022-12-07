Фердинанд думает, что «Манчестер Сити» купит Беллингема, если не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился своим мнением насчёт того, где окажется полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем следующим летом.

«Хосеп Гвардиола недавно продлил свой контракт с «Манчестер Сити». Если в нынешнем сезоне клуб не выиграет Лигу чемпионов, тренер захочет новых трансферов, чтобы успеть выиграть этот трофей до конца срока контракта. Думаю, в таком случае Беллингем захочет в «Манчестер Сити», ведь в этой команде у него будет много партнёров по сборной Англии, а также отличная возможность для прогресса. Помимо этого, через 5 лет Джуд может перейти в «Реал», – цитирует Фердинанда Five UK.